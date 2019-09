Oude IJsselstreek start met afvalcampagne

De zwerfafvalcampagne van Oude IJsselstreek is maandagochtend afgetrapt met een opruimactie bij basisschool de Meeander in Varsseveld. Na voorbereidende lessen in de klas gingen de leerlingen, gewapend met een prikstok en een vuilniszak, samen met wethouder Janine Kock op pad om zwerfafval op te ruimen.

'Mijn droom is dat alle afdelingen van het Meeander les krijgen over zwerfafval', zegt wethouder Kock. Dit jaar doen er acht basisscholen uit onder meer Sinderen en Ulft mee aan de zwerfafvalcampagne. Oude IJsselstreek wil in de toekomst graag dat alle basisscholen mee gaan doen en wil daarnaast het initiatief ook uitbreiden naar middelbare scholen. 'Het is echt een maatschappelijk probleem', zegt Petra Bruijl, directeur van het Meeander. 'We moeten er allemaal de schouders onder zetten.'



Één van de doelen is leerlingen bewust laten worden van het afval. 'Je schrikt er wel een beetje van', zegt leerling Julia over de hoeveelheid afval die ze aantreft. Ook Menne komt veel tegen: 'Plastic zakjes, blikjes en vooral papiertjes', laat hij weten. Bruijl gelooft dat de jeugd de toekomst heeft. 'Als zij het goeie voorbeeld geven, kan het alleen maar de goeie kant opgaan.' En dat knoopt Julia goed in haar oren. 'Ik ga misschien uit school nog even door heel Varsseveld plastic oprapen.'