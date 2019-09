Duckrace levert 7090 euro op voor goede doel

Kinderen moeten kunnen meedoen

Afgelopen weekend vond in Tiel het jaarlijkse Fruitcorso plaats, een optocht met praalwagens opgebouwd uit fruit, zaden en groenten. Rondom het Fruitcorso werden vele andere festiviteiten georganiseerd. Zo organiseerde Ronde Tafel 35 Tiel een Duckrace. Mike van Noord van de Ronde Tafel 35: “Afgelopen weekend bruiste het in Tiel. Er waren veel activiteiten en wij vonden het een mooie gelegenheid om samen met een aantal ondernemers een leuke activiteit te organiseren waarbij we geld hebben opgehaald voor JFSC. Op die manier hebben we niet alleen het Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht gebracht in Tiel, maar kunnen ook weer meer kinderen, waarvan de ouders het niet kunnen betalen, meedoen aan sport- en cultuur activiteiten.”



Jeugdfonds Sport & Cultuur: alle kinderen doen mee!

Het JFSC maakt het mogelijk dat ook kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging of een culturele activiteiten kunnen doen, bijvoorbeeld muziekles, theateractiviteiten of schilderen. Dat is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.