Herdenken met de Duitsers komt steeds vaker voor

In Arnhem en Nijmegen was de Duitse ambassadeur aanwezig bij enkele herdenkingen. 'Het is iets van de laatste vijf à zes jaar', zegt Joost Rosendaal, historicus aan de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Hij was te gast in het programma 75 jaar vrijheid. Hij benadrukt dat herdenken samen belangrijk is. 'De Duitsers van nu zijn niet de Duitsers van 75 jaar geleden.'

In de Achterhoek wordt al veel samengewerkt op het gebied van herdenken. Acht Achterhoekse en acht Duitse gemeenten werken dit jaar samen. 'Samen stilstaan bij 75 jaar vrede. Hoe vanzelfsprekend is de vrede?' zegt Esther Ruesen, die als directeur van het Stadsmuseum in Doetinchem betrokken is bij het project.

Zondag 29 maart start het gezamenlijke programma op de grens bij Dinxperlo.

