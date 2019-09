200.000ste bezoeker in subtropisch Bosbad Putten

Samen met vier vriendinnen kwam ze zwemmen in het subtropische bad. “In Bosbad Putten is zo’n leuke glijbaan”, antwoordden de meiden in koor op de vraag waarom ze voor het bad gekozen hebben. Moniek kreeg een bos bloemen en een 10-badenkaart, zodat ze nog vaker kan genieten in het zwembad.

Dat genieten wordt in de toekomst vermoedelijk nog uitgebreider. Vorige week is de bouw van een wildwaterbaan gestart. Deze wordt in mei 2020 geopend en daarmee is de gehele regio Noordwest Veluwe een attractie rijker. De spectaculaire baan is liefst 110 meter lang en telt glijbanen, stroomversnellingen en relaxbassins. De bouw is te volgen via www.bosbadputten.nl/volgdebouw.