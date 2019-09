Zevenaar gaat door met 4 in plaats van 5 wethouders

Er komt geen nieuwe, vijfde wethouder in Zevenaar. Dat heeft de fractie van Lokaal Belang besloten na uitgebreid overleg met het college en de CDA-fractie. De vier zittende wethouders en de burgemeester zullen de portefeuilles die de opgestapte wethouder Anita van Loon onder zich had, verdelen.

door Lonneke Gerritsen

Wethouder Van Loon stapte begin juli op omdat ze zich bij belangrijke dossiers niet voldoende gesteund voelde door de oppositie en coalitie, zoals de grote tekorten in het sociaal domein.

Bezuiniging

Volgens fractievoorzitter Peter Putman van Lokaal Belang is het huidige team van vier wethouder goed op elkaar ingespeeld en zijn de wethouders in staat om om te gaan met deze veranderende omstandigheden. De komende weken zal het college de portefeuilles verdelen. Daarbij komt dat een aantal dossiers die Van Loon onder zich had inmiddels of bijna is afgerond.

Bovendien wordt door het niet invullen van de vijfde wethouderspost een structurele bezuiniging gerealiseerd, van iets meer dan een ton per jaar . 'Dat kunnen we in Zevenaar wel goed gebruiken, want we moeten sowieso flink bezuinigen. Op het sociaal domein hebben we een tekort van 9 miljoen euro', laat Putman weten.

De gemeenteraad is inmiddels per brief geïnformeerd over het niet invullen van de vijfde wethouderspost.