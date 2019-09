Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Derk de Bruin

Luister hier naar het fragment

Het was een fantastische week.

1000 paratroopers uit 9 verschillende landen sprongen uit diverse vliegtuigen op diverse dropzones…. Driel, Heelsum, Groesbeek en natuurlijk de Ginkelse heide.

U heeft mogelijk uw hart kunnen ophalen met het zien van al dat goede wat van boven kwam.

Springen uit een vliegtuig lijkt geweldig en is ook fantastisch, maar draagt de nodige risico’s met zich mee. Springen uit een werkend vliegtuig is natuurlijk niet zo gebruikelijk en gewoon als het lijkt.

Ik heb het voorrecht gehad deze afgelopen week ook wat sprongen te kunnen maken tijdens de herdenking sprong van Market Garden.

Een para herkent de nodige gevoelens.

Bij de eerste voorbereidingen van het omhangen van de parachute begint de spanning al te rijzen.

Onderweg lopend naar het vliegtuig en het betreden en zitting nemen in het vliegtuig verstommen de stoere verhalen, iedereen word stil en focust zich op het moment dat de deur open gaat en uiteindelijk het vliegtuig verlaten moet worden.

Als dan de deur opengaat gaat de hartslag omhoog en die bereikt zijn hoogtepunt bij de exit zelf.

Iedere stap die je zet als para gaat gepaard met de juiste handeling op het juiste moment.

Eenmaal uit het vliegtuig zwevend tussen hemel en aarde gaan mijn emoties alle kanten op.

Er is opluchting omdat de parachute opengaat.

Er is Euforie – zwevend daar op die plek alles overziend

En dan de blijvende focus om alles veilig te houden en uiteindelijk de contactaanname aan te gaan met de planeet die aarde heet. De zwaartekracht doet uiteindelijk zijn werk.

Fracties van seconden later lig je met adrenaline hoog in je lichaam in de klei of tussen de heidepollen uit te hijgen en prijs je jezelf gelukkig als je dan ontdekt dat armen en benen heel zijn en nog werken.

En dan gelijk realiserend dat een parajump een inzetmiddel is. Wij doen een herdenkingssprong maar 75 jaar geleden maakten de parachutisten deel uit van de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis, de slag om Arnhem. Op dat moment spande het erom en was de sfeer toch echt anders. Operatie Market Garden verliep anders dan gepland, de tegenstand was te groot, de brug bij Arnhem bleek een brug te ver. Vandaag herdenken wij de velen die tijdens die inzet vielen op militair ereveld te Oosterbeek. Herdenken schept dankbaarheid voor de vrijheid en het goede wat dat met zich meebrengt. Dankbaarheid ontstaat daar waar we ons blijven verwonderen over het goede. En als je het mij vraagt komt het Goede altijd van Boven.