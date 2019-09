Skeelerbaan Wageningen nu tóch niet zeker

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Zo'n 2 jaar wordt er door de initiatiefnemers aan de skeelerbaan gewerkt. Maar na protest van omwonenden volgt er nu ook politiek protest. Een meerderheid van de raad is het niet eens met de locatiekeuze.

Andere locatie?

GroenLinks is 'helemaal niet enthousiast', stelt steunfractielid Rik Hoevers. De partij vindt dat er met de aanleg van een skeelerbaan te veel groen in recreatiepark Noordwest verdwijnt. VVD, CDA en de Stadspartij gaven zelfs aan dat er gekeken moet worden naar een andere locatie.

Maar dat is volgens de burgemeester eigenlijk geen optie. Er zit druk achter de skeelerbaan omdat dit jaar de subsidietoezegging van de provincie verloopt. Als de baan niet in 2019 gerealiseerd wordt, moet de initiatiefnemer, Schaats Trainingsgroep Wageningen (STW), opnieuw op zoek naar geld.

Voor wie is de skeelerbaan bedoeld?

De baan zal door schaatsvereniging STW gebruikt worden voor skeelertrainingen aan kinderen en blijft daarnaast vrij toegankelijk voor iedereen, staat in de plannen. Zij moeten nu nog naar Ede voor hun trainingen. De vereniging heeft meer dan 80.000 euro aan subsidiegeld voor de skeelerbaan opgehaald.

Veel politici vinden ook dat het gemeentebestuur opnieuw in gesprek moet met omwonenden die bezwaar maakten tegen een skeelerbaan in Noordwest.

Een groep omwonenden vindt dat een 'dominant bouwwerk' als een skeelerbaan andere recreatievormen onmogelijk maakt. Bovendien zijn ze bang voor parkeeroverlast in de wijk door de populariteit van de skeelerbaan.

Buurtbewoner Herman Eijsackers legt uit wat hun kritiek is (tekst gaat verder onder de video):

Er klonk onder meer kritiek op het formaat van de baan. Het ontwerp voor de skeelerbaan werd daarop pas aangepast. De Schaats Trainingsgroep Wageningen spreekt nu van een 'miniskeelerbaan'.

150 meter lang

Volgens het laatste ontwerp wordt die 'miniskeelerbaan' 150 meter lang, 4,5 meter breed en wordt een oppervlakte van 739 vierkante meter geasfalteerd. Dat ontwerp is een stuk kleiner dan het vorige: een 200 meter lange baan van 6 meter breed.

Tekst gaat verder onder het kaartje.

Laatste ontwerp skeelerbaan Noordwest Wageningen, foto: STW

De gemeente heeft nog niet uitvoerig met omwonenden gesproken over de allernieuwste plannen. Maar volgens Herman Eijsackers, die in de buurt woont, is de skeelerbaan in Noordwest nog steeds geen optie. 'Een beetje kleinere baan is nog steeds te groot voor dit park', zegt hij. 'Het neemt nog steeds meer dan zestig procent van het oppervlak in.'

Besluit volgt in oktober

Er is dus nogal wat kritiek, maar D66, ChristenUnie en Connect Wageningen vinden dat de voordelen voor de jeugd zwaarder wegen dan de nadelen en juichen het project kritiekloos toe. De SP was terughoudend in het debat. De PvdA ziet een skeelerbaan ook wel zitten, maar alleen als het 'klein gebouwd' wordt.

Het wikken en het wegen is voor het gemeentebestuur nog niet afgelopen. Die gaan zich beraden op een keuze. Omdat het skeelerbaan wordt behandeld als een 'speeltoestel' en niet als sportfaciliteit, hoeft het plan niet meer langs de gemeenteraad. In oktober gaat het gemeentebestuur uitsluitsel geven, zegt de burgemeester toe.

Wél unaniem enthousiast over skatepark

Overigens was er wel veel enthousiasme voor het herstellen van het skatepark in park Noordwest. Alle politieke partijen vinden dat de gemeente voor een basis-skatepark geld moet vrijmaken. Voor extra's moeten initiatiefnemers financiering zoeken, is de gedachte.

