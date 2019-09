Gasopgave Wageningen te groot voor Woningstichting

Wageningen is in 2030 niet van het gas af. 'De ambitie van de gemeente is te hoog', zegt Annelies Barnard, directrice van de Woningstichting. De gemeente werkt nu aan een 'realistischer' warmteplan.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

'Het is een gigantische opgave', zegt Barnard over de oorspronkelijke ambitie. 'U moet zich bedenken dat we 6.000 woningen in Wageningen hebben waar we mee aan de slag moeten.'

Het is praktisch en financieel gezien niet haalbaar om al die huizen binnen 11 jaar te verduurzamen, stelt ze.

De afspraak

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie hebben met elkaar afgesproken dat Wageningen in 2030 klimaatneutraal en gasloos is. Maar dat lijkt, zoals het er nu naar uitziet, niet te lukken.

Barnard heeft vooral kritiek op de verhuurdersheffing die woningcorporaties sinds 2013 moeten betalen. 'Per huurder van onze woning maken we de eerste drie maanden van hun huur over naar Den Haag', zegt Barnard.

Deze week betaalt de Woningstichting Wageningen 4,5 miljoen euro aan verhuurdersheffing. De komende jaren stijgt dat bedrag nog verder. 'Dat geld kunnen wij niet stoppen in het verduurzamen van woningen', zegt de directrice.

Praktisch onrealistisch

Bovendien is het ook praktisch gezien een onrealistisch hoge opgave, stelt Barnard. 'Als je woningen van het gas afhaalt, moet je dat wettelijk gezien 7 jaar van tevoren afkondigen.' Dat zou betekenen dat pas na die termijn woningen aangepakt worden.

En dan komen duizenden bewoners volgens haar in de knel. Mensen kunnen tijdens werkzaamheden namelijk niet in hun huis blijven, stelt ze. De bestuurster pleit voor meer tijd en meer geld van het kabinet.

Nieuwe afspraken

De gemeente werkt op dit moment aan een 'haalbaar' en 'ambitieus' plan om Wageningers snel van het gas af te krijgen. 'We moeten echt in actie komen', zegt wethouder Anne Janssen.

De gemeente vraagt Wageningers mee te denken over de warmtetransitie, van gas naar groene alternatieven voor warmte. Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd, een op 2 oktober en een op 5 november. Ook komt er een stadsbrede online enquête waarbij inwoners hun mening kunnen geven over de plannen van de gemeente.

In het eerste kwartaal van volgend jaar komt het gemeentebestuur met een concreet voorstel voor de warmtetransitie.

