OOG stapt op bij vergadering Achterhoek Board: 'We zijn geen lemmingen'

Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) heeft maandagavond in Ulft voortijdig de vergadering van de Achterhoek Raad verlaten. OOG-raadslid René Hoijtink leek vooral een statement te willen maken. Of het een definitieve breuk betreft hangt mogelijk nog af van de reactie van voorzitter Mark Boumans van de Achterhoek Raad, die het vertrek afkeurde.

Hoijtink greep de voordracht van Marijke van Haaren, CDA-wethouder in Berkelland, om toe te treden tot de Achterhoek Board aan om een jaar frustratie over de regionale samenwerking de vrije loop te laten.

Lokale partijen worden genegeerd, er bestaat een dubbele agenda en Boumans is een autocratische voorzitter, aldus Hoijtink. Die kondigde daarop het vertrek van OOG uit de Achterhoek Raad aan: 'We zijn geen lemmingen.'

Eerste scheur

De Achterhoek Raad is zeg maar de regionale gemeenteraad van zeven gemeenten in de Achterhoek, die nu een jaar in de Achterhoek Board (uitvoerend bestuur boven de Raad) samenwerkt met overheden en organisaties in de Achterhoek.

Na een jaar is de eerste scheur dus zichtbaar, want OOG vindt dat de belangen van de lokale partijen - 30 procent van de Achterhoek Raad - onvoldoende worden behartigd. Hoijtink sprak ook mede namens GemeenteBelangen Aalten, Berkelland en Bronckhorst, en Lokaal belang Oude IJsselstreek.

Zo liet Alex Walter van GemeenteBelangen Aalten weten 'het zo niet lang meer vol te houden' en Erik Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) spuide ook zijn gal: 'We zijn geen stemvee. Dit is een schijnvertoning van de bovenste plank.'

'Misser'

Bovengenoemde lokale partijen hadden wethouder Bert Kuster van Lokaal Belang Oude IJsselstreek naar voren geschoven om de plaats in de Board in te nemen van Patricia Hoytink, die burgemeester is geworden in Overbetuwe.

'Een misser', noemde Hoijtink het negeren van Kuster. Er moest namelijk een vrouw komen en het liefst uit de Oost-Achterhoek, betoogde ze.

'Gekissebis en partijpolitiek'

De lokale partijen blijken onderling ook verdeeld, want niet elke partij deelt de kritiek van Hoijtink c.s. Zo betitelde raadslid Ruth van der Meulen van Winterswijks Belang de opstelling van de vijf ontevreden partijen als 'gekissebis en partijpolitiek, in plaats van voluit te gaan voor de Achterhoek. Je moet over de grenzen van je eigen partij kunnen stappen, het gaat om het grote geheel.'

Uiteindelijk werd de in Lochem woonachtige Marijke van Haaren met grote meerderheid gekozen in de Achterhoek Board, net als gedeputeerde Peter van 't Hoog (opvolger Bea Schouten) en directeur Henk Tappel van Bronkhorst High-Tec, die Peter Rikken aflost.

