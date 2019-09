Auto knalt tegen vangrail, moeder en kind helpen slachtoffers

De auto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de middenberm beland. De twee vrouwen in de auto kwamen uit de richting van Arnhem en reden richting Apeldoorn toen het mis ging. De auto draaide om zijn as kwam tegen de rail tot stilstand.

Een moeder en kind zagen het ongeluk gebeuren en schakelden meteen politie en een ambulance in. De slachtoffers zijn later opgevangen door ambulancepersoneel en ter plekke nagekeken op hun verwondingen. Het is niet bekend of de vrouwen naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Ook is onbekend hoe de auto van de weg is geraakt. Op de rijstrook ligt veel puin waardoor de rijstrook is afgesloten.

Maandagochtend ontstond er een lange file na een ongeluk op precies dezelfde plek.

