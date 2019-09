Britten herdenken crash Lancaster ED470 bij Zelhem

Op de algemene begraafplaats van Zelhem zal een korte herdenkingsceremonie plaatsvinden waar nabestaanden van de vliegeniers bij aanwezig zullen zijn. Een dominee van de Britse Royal Air Force zal de herdenking leiden.

De grafsteen voor de omgekomen Britten met de tekst An airman of the 1939-1945 war krijgt de toevoeging Member of the crew of the Lancaster ED470.

Publiek welkom bij herdenking

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst zal een krans leggen en de Last Post zal worden gespeeld door een trompettist van de Royal Air Force. Na de herdenking is er voor de nabestaanden en genodigden een informeel samenzijn. Publiek is welkom om de herdenkingsceremonie bij te wonen.

Bekijk de documentaire over de neergestorte Lancaster ED470 (tekst gaat verder onder de video):

Een overlevende

70 jaar was onduidelijk welk vliegtuig crashte in september 1944 aan de Hummeloseweg in Zelhem. Direct na de crash explodeerde het toestel omdat het was volgeladen met bommen. Zes bemanningsleden kwamen om het leven. De staartschutter heeft zich als enige kunnen redden.



Nabestaanden van de bemanning waren in de veronderstelling dat het vliegtuig was neergekomen in de Waal. Drie jaar na de opgraving in 2013 bij boerderij Gasthuisplaats bevestigde het Engelse ministerie van Defensie pas dat het inderdaad om de ED470 ging.