Zutphense raad steunt plan voor drie nieuwe windmolens langs Twentekanaal

Tegen het plan voor drie nieuwe windmolens van 185 meter is met name in Eefde-West veel weerstand. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidsrisico's. 'Meedogenloos', klonk het vanuit de zaal toen duidelijk werd dat de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen.

Verdeeldheid

Ondanks de zorgen van omwonenden stemde het merendeel van de raad maandag in met het bestemmingsplan. De voltallige coalitie plus oppositiepartij D66 stemden voor. Ook met de hoogte van de molens, 185 meter, gaat de raad akkoord. In tegenstelling tot het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. Zij stelde een maximale hoogte van 150 meter voor, maar volgens de initiatiefnemers zijn windmolens van deze hoogte niet rendabel.

Wethouder Harry Matser vindt dat de windmolens passen bij de speerpunten van de gemeente, namelijk energieneutraliteit in 2030. 'De windmolens zijn een manier om die ambitie om te zetten in resultaat, ze gaan één derde van de Zutphense huishoudens straks van elektriciteit voorzien.' Toch gaf de wethouder maandag ook te kennen dat hij het een moeilijk besluit vond. 'Ook ik voel het dilemma van dit soort afwegingen, ook mij gaat dit niet in de koude kleren zitten.'

De huidige drie windmolens in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

Raad van State

Niet alle Zutphense partijen lopen warm voor nieuwe windmolens. De ChristenUnie vraagt zich af of drie molens in Zutphen het verschil gaan maken als er ook grote windmolenparken op zee worden gebouwd. 'En kan ons elektriciteitsnetwerk de aangeboden duurzame energie wel aan?', vroeg raadslid van Dijken (CU) zich hardop af. Ook Burgerbelang, met vier zetels in de raad, steunt de plannen niet. 'Zinloze horizonvervuiling', vindt raadslid Martijn Siemes.

Omwonenden protesteren al geruime tijd tegen de nieuwe windmolens. Gezien het grote aantal zienswijzen dat binnenkwam op het bestemmingsplan, 64 in totaal, is de kans groot dat diverse inwoners van Zutphen of Eefde naar de Raad van State zullen stappen. Alleen een eventuele negatieve uitspraak van deze rechter kan de bouw van de molens nog in de weg staan.

Gevolgen van de PAS

Voor de initiatiefnemers is het besluit goed nieuws. Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind B.V., een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties, kunnen nu dit najaar subsidie aanvragen bij de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Hoe eerder deze subsidie wordt aangevraagd, hoe groter de kans dat deze wordt toegekend. Zonder deze subsidie is de bouw waarschijnlijk niet rendabel.

Diverse raadsleden vroegen zich maandag ook nog af welke gevolgen de uitspraak van de PAS heeft voor Windpark IJsselwind. Wethouder Matser lichtte toe dat de bouw van de molens, die tussen de twee en zes maanden in beslag neemt, hierdoor niet in gevaar komt. 'De tijdelijke toename van stikstofdepositie leidt niet tot overschrijding van de kritische depositiewaarden', garandeerde de wethouder.

