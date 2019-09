Verdachte Winterswijkse 'hamermoord' voor rechter

De verdachte zou 27 oktober 2017 het slachtoffer op de stoep voor een blok woningen aan de Verlengde Morsestraat hebben aangereden en vervolgens met een hamer op zijn hoofd hebben geslagen. De dader ontkwam in een blauwe Volkswagen Golf en het slachtoffer werd met een traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Daar overleed hij een dag later aan zijn verwondingen.

Mogelijk bloedwraak

De verdachte werd in november van dat jaar bij een controle op de grens van Duitsland en Oostenrijk aangehouden. Hij stond op een internationale opsporingslijst. Sindsdien zit hij vast, eerst in Duitsland en later na uitlevering in Nederland. Tot dusverre ontkent hij elke betrokkenheid bij het misdrijf. Justitie houdt rekening met bloedwraak, dat nog altijd actueel is in Kosovo.

Het slachtoffer gold als een rustige man, die vooral in de avonduren actief was als taxichauffeur. Hij wachtte vaak in een Winterswijks café op jongeren die bijvoorbeeld in het Duitse Bocholt wilden stappen en bracht ze dan weg. Hij liet een vrouw en kinderen achter.

