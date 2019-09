'Verlichte' Frans Duijts gaat 'hakken en raven'!

Zanger Frans Duijts uit Tiel gaat komend weekend heel fit 'hakken' en 'raven' op een zogenaamd 'hardstyle' feest in de Ziggo Dome. De volkszanger werkt mee aan een nummer van dj duo Sound Rush in het zogenaamde 'gabber'- of 'hardstyle'-genre.

Het nummer 'Gezelligheid kent geen spijt' is het themalied van het hardstyle feest. Duijts zingt in het nummer de tekst 'Wat de fak, ik ga hard uit mijn dak'. Dat kan hij ook waarmaken op het podium, want hij is na een maagverkleining al 14 kilo afgevallen.

Het feest “X-Qlusive Holland is een mix van de hardstyle DJ’s en Nederlandse artiesten. Frans Duijts trad er al eerder op: “Vorig jaar stond ik er onder meer met Jody Bernal. Dit zijn te gekke samenwerkingen. Het is echt een waanzinnig feest dat binnen 20 minuten is uitverkocht. Ik heb de eer gekregen om het anthem, het 'volkslied', te maken voor dit festijn. Er is een heel nieuw nummer geschreven waarbij het beste van beide werelden samenkomen”.

De Belgische dj-tweeling laat op Instagram weten ook blij te zijn met de samenwerking: “Surprise we made the XQ HOLLAND ANTHEM! Together with Dutch legend Frans Duijts”.

Na jaren vechten tegen overgewicht heeft Frans onlangs ingrijpende maatregelen genomen. Dat werpt zijn vruchten nu al af: “Het gaat super. Mijn suiker en cholestrol waren te hoog, dus ik heb de hulplijnen ingeschakeld. Mijn gezondheid is goed op peil ik ben al 14 kilo lichter. Ze hebben twee derde van mijn maag verwijderd. Dat is echt wel iets, het is onomkeerbaar, maar het gaat gaat nu een stuk beter en de waardes zijn weer op peil. Daar heb ik het voor gedaan!”

Op You Tube deelt Frans de vooruitgang: