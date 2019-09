Bouw wildwaterbaan Bosbad Putten eindelijk van start

De nieuwe wildwaterbaan is een soort glijbaan van 110 meter lang. Hij gaat door de open lucht, maar door het warme water is het juist ook een attractie voor de wintermaanden. Dit soort attracties vreet wel gas, daarom komt er ook een warmtepomp, waardoor gas op termijn niet meer nodig is.

Tekst gaat verder na de video:

De wildwaterbaan kost 3 miljoen euro, naast de warmtepomp van 1,1 miljoen euro. Die pomp moet door de besparing van gas in zeven jaar zijn terugverdiend. De gemeente staat garant voor de leningen die het zwembad afsloot.

Warmtepomp en bezwaar

Directeur Dick Eijlander van het zwembad is heel blij dat nu eindelijk begonnen is met de bouw. Omwonenden vreesden parkeeroverlast en klommen tegen de plannen in de pen. Door bezwaarprocedures en door de aanschaf van de warmtepomp, duurde alles vijf jaar langer dan gepland. 'We willen graag vernieuwen en denken echt dat dit een geweldige toevoeging is.'

Het zwembad werkte eerder aan duurzaamheid met het gebruik van biogas van een boer verderop. Maar die ging failliet waarop dat is gestopt.

Het zwembad is tijdens de verbouwing gewoon open. Aan het begin van het zomerseizoen wordt de wildwaterbaan geopend.