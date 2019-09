Veluwse wolf gefotografeerd: 'Deze zeldzame ontmoeting koesteren we voor altijd'

door Thomas Overdijk

Met twee vrienden trok Fransooijs in de vroege ochtend naar de Veluwe om hitsige herten vast te leggen. Zijn nieuwe camera, die hij nog geen dag had, wilde hij maar al te graag gebruiken.

‘We hadden het nog wel even over de wolf, maar uiteindelijk waren we het vrij snel met elkaar eens dat de kans zó klein is dat we er een spotten’, vertelt hij. ‘Na een halfuur in het bos stak er echter een bijzondere kop boven de heide uit…’

Euforisch moment

Volgens Fransooijs was het wel even zoeken voordat ze meer dan alleen een kop zagen, maar al snel bleek dat de drie natuurtoeristen van geluk mochten spreken. ‘Plots zag ik de wolf staan - boven op de heide. Het wolven-echtpaar was samen op pad.’

De fotograaf wist het vluchtige, emotionele moment vast te leggen. Tranen van geluk vloeiden over de wangen van de drie natuurvrienden terwijl ze elkaar in de armen vlogen. ‘Die veranderden al snel in een glimlach’, blikt Fransooijs terug. ‘Het was zo’n euforisch moment - niet te bevatten. Deze zeldzame ontmoeting koesteren we voor altijd.'

‘We zijn bezorgd om de wolf’

‘Zo’n foto is uiteraard altijd erg bijzonder; het blijven schuwe dieren. Maar op de eerste plaats zijn wij bezorgd om de wolf’, legt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland uit. Hij benadrukt dat zijn organisatie het altijd jammer vindt wanneer wolvenfoto’s gedeeld worden en viral gaan, hoe mooi ze ook zijn. ‘Want het is niet de bedoeling dat iedereen op zoek gaat naar de wolf. Het moeten incidentele ontmoetingen blijven.’

Als een wolf te gewend raakt aan de mens en niet schuw genoeg is, kan de overheid besluiten in te grijpen. ‘En dat wil de natuurliefhebber al helemaal niet’, weet de wolvenexpert. Daarom wil hij mensen opnieuw op het hart drukken om uit de buurt te blijven van het roofdier. 'Er zijn genoeg andere gebieden om herten te zoeken en mooie foto’s te maken waar de wolf niet leeft.'