Wie brengt cliënten Staatsliedenhuis naar de Apenheul?

Wij van het Staatsliedenhuis in Apeldoorn zijn dringend op zoek naar een geschikt vervoersmiddel om onze cliënten aankomende woensdag naar de Apenheul te kunnen brengen. Het Staatsliedenhuis is een huis voor mensen, jong en oud, met geheugenverlies. Deze week houden we een speciale ‘wensweek’, waarin we wensen willen laten uitkomen.

Aankomende woensdagmiddag 25 september gaan we met 18 cliënten (14 rolstoel behoevende) naar de Apenheul. Nu heeft onze vervoerder twee dagen van te voren afgezegd en zitten we zonder vervoer. Omdat we de wens heel graag toch uit willen laten komen zijn we opzoek naar een vervangend vervoermiddel waardoor we met onze cliënten toch nog naar de aapjes kunnen gaan kijken.

Kunt u het Staatsliedenhuis helpen? Reageer dan hieronder.