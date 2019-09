Truckers in actie: 'Hoge werkdruk, lage lonen en geen respect meer'

De lonen moet omhoog en de ongekende werkdruk omlaag. En vooral de waardering en het respect voor chauffeurs moeten terugkeren. Dat is de inzet voor een nieuwe CAO voor de sector Transport en Logistiek. Zaterdag 5 oktober laten chauffeurs hun stem horen tijdens een grote landelijke manifestatie. Voor het zover is, rijdt er deze weken een actietruck langs verschillende transportbedrijven om truckers te mobiliseren. Zo ook in Gelderland.

Dat mobiliseren gebeurt in stijl. Collega-chauffeurs gaan deze week met een grote vrachtwagen langs diverse transportbedrijven. Om te beginnen in Lichtenvoorde. 'Maar daarna gaan we nog door naar Groenlo, Duiven, Beekbergen, Heteren en veel andere plekken', zegt Hans Teunissen, zelf actief chauffeur en kaderlid van de FNV.

De trucker is duidelijk over waarom hij hoopt dat er 5 oktober veel chauffeurs naar de manifestatie in Nieuwegein komen. 'We hebben nu gewoon een heel slechte cao. Als de onderhandelaars met de werkgevers gaan praten, moet daar gewoon een blok aan chauffeurs achter staan.'

'Je kan niet eens meer naar de wc'

Teunissen merkt in de praktijk dagelijks dat de chauffeur het in Nederland steeds moeilijker heeft. 'Natuurlijk gaat het ook om lonen en om werkdruk, maar vooral de waardering is ver te zoeken. Dat je op de plekken waar je moet laden en lossen niet eens meer even een bakje koffie kan drinken, of naar de wc kan.'

Collega-chauffeur Lex Lecomte kan daarover mee praten. 'Je wordt soms als een hond behandeld. En dan heb ik het nog niet eens over de agressie in het verkeer waar we mee te maken hebben. Iedereen heeft maar haast, alles moet sneller. En alles ligt aan ons. Als er file staat hebben wij het gedaan, als er ongelukken zijn, als er iets mis is met de levering, noem maar op. Dan krijgen wij de schuld, terwijl we er niets aan kunnen doen.'

Nu er de laatste jaren voor het eerst in lange tijd meer vraag naar chauffeurs is dan aanbod, hopen ze een vuist te maken. 'Maar dan moeten chauffeurs zich wel realiseren dat ze in actie moeten komen en een signaal af moeten geven', zegt Teunissen over zijn collega's. 'Het kan niet alleen van de vakbond komen, we moeten met z'n allen het ijzer smeden nu het heet is.'