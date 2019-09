Cannabisplanten op Paleis 't Loo? Jazeker, maar niet om te roken

'Paleis het Loo heeft zeker 28 cannabisplanten staan. Minister Grapperhaus, mag ik dat ook?' Dat is de vraag bij een filmpje op Facebook dat momenteel op Facebook rood gloeiend staat. En inderdaad, op de video is te zien dat er flink wat cannabisplanten in de tuin van het paleis staan. Mag dat zomaar?

Het antwoord op deze vraag is simpel: ja! Het gaat namelijk om een cannabisplant die niet bedoeld is om te roken. En je kan er ook niet stoned van worden, vertelde tuinconservator Renske Ek aan Omroep Gelderland tijdens een rondleiding door de paleistuin eerder dit jaar.

'De cannabis die we hebben staan is een variëteit die speciaal gekweekt wordt om touw van te maken, dus er zitten vrijwel geen actieve stoffen in. Dus in die zin heb je er weinig aan.' De koninklijke familie zal dus niet stoned worden van eigen gekweekte, Apeldoornse wiet.

Geneeskundige werking

Maar waarom staan die cannabisplanten er dan? Tuinconservator Ek: 'Elk jaar zit er een bepaald thema in de beplanting, en dit jaar was dat 'beter met planten'. Dus we geven extra aandacht aan planten met medische eigenschappen. Als je kijkt naar geneeskundige boeken uit de 17e eeuw, dan zie je dat in al die boeken de cannabis sativa staat. En daarom vonden we het mooi dit jaar cannabis te planten.'

