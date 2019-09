Hoe krijgt Arnhem de duizenden terug die verdwenen bij Arnhemse Ouderen Partij?

door Huibert Veth

Alle partijen ontvangen bij wijze van voorschot een jaarlijks bedrag om de onkosten voor hun fractie te betalen. Hier zitten regels aan. Het geld dat niet op een rechtmatige manier besteed is, moet worden terugbetaald. De inmiddels overleden toenmalig fractievoorzitter Ton van Beers zou dit geld hebben opgemaakt, onder meer voor privédoeleinden. Huidig fractievoorzitter Nico Wiggers deed aangifte om dit bedrag via Van Beers zijn weduwe Ulrike Hillger terug te halen. Samen met Van Beers vormde Hillger jarenlang het bestuur van de partij.

De fractievoorzitters bespreken woensdag vier opties voor wat er nu moet gebeuren. In de voorgestelde 'voorkeursoptie' zou het bedrag over 2019, 2020 en 2021 in drie gelijke termijnen worden ingehouden op de fractiekostenvergoeding van de Ouderenpartij. Het probleem van deze optie is dat de belastingbetaler hiermee in werkelijkheid geen cent terugziet van het verschuldigde bedrag.

Harde euro's

Het vooraf uitgekeerde geld moet namelijk als voorschot worden gezien. Dat is op dat moment in feite nog niet van de fractie maar van de belastingbetaler. Het bedrag dat goed verantwoord wordt aan het einde van het jaar is dat wel. Van dat bedrag zou dus kunnen worden teruggevorderd. Het probleem zal dan alleen opnieuw zijn dat dit geld er niet is. Kortom, wil de Ouderenpartij het verschuldigde bedrag aan de belastingbetaler teruggeven, zullen er eerst harde euro's binnen moeten stromen. En de vraag is waar die vandaan gaan komen.

In het voorstel wordt gesteld dat het deels inhouden van de fractiekostenvergoeding een handicap is in het uitvoeren van het raadswerk. Toch houdt de fractie met deze optie nog bijna 6.000 euro per jaar aan voorschot over, waar ze het de afgelopen twee jaar gemiddeld mee heeft gered.

Een tweede voorstel is om het bedrag met een dwangbevel op de Ouderenpartij terug te vorderen. Dit voorstel kent deels hetzelfde probleem als het voorgaande. Namelijk dat er eerst geld beschikbaar moet zijn dat daadwerkelijk van de Ouderenpartij is. De individuele leden van de fractie zijn hiervoor niet aanspreekbaar, en het lijkt ook niet heel aannemelijk dat zij zich persoonlijk verantwoordelijk zullen voelen voor het handelen van het voorgaande bestuur.

Geen inkomsten

Andere inkomstenbronnen waar het geld vandaan kan komen, heeft de fractie niet. Er zijn geen sponsoren en geen betalende leden. Ook heeft de lokale partij geen vangnet van een landelijke organisatie.

De derde optie die wordt voorgelegd is om het geld kwijt te schelden. Dan is de belastingbetaler het geld zeker kwijt. Mocht Wiggers met zijn aangifte succesvol het bedrag terugvorderen via Hillger, zou dit bovendien vervolgens vrij besteedbaar zijn voor de Ouderenpartij.

'Enige van waarde'

De SP komt met een vierde alternatief. Namelijk om de vordering op Hillger over te nemen van de fractie van de Arnhemse Ouderen Partij en de fractiekostenvergoeding op de normale manier door te laten lopen. Hiermee ondervindt de huidige fractie geen hinder in de uitoefening van zijn taken. Zodra de vordering succesvol blijkt te zijn, vloeit deze rechtstreeks naar de gemeentelijke schatkist. 'Het enige van waarde wat de fractie heeft, is de vordering op de erven', stelt fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

Natuurlijk kleven ook hier onzekerheden aan. Allereerst zal uit de behandeling van de aangifte moeten blijken dat Hillger inderdaad aansprakelijk wordt gesteld. De politie laat weten de zaak op dit moment nog in onderzoek te hebben. Wiggers is hier stellig in: 'Ik zal de erven met succes aanspreken.' Vervolgens zal het geld nog wel teruggehaald moeten worden. Wiggers stelde eerder: 'Voor zover ik het kan beoordelen is de weduwe van Van Beers een kip waar je geen veren meer van kunt plukken.'

Live bij RTV Arnhem

Woensdagmorgen vanaf 9.00 uur zullen de fractievoorzitters van de Arnhemse gemeenteraad onder meer deze opties met elkaar bespreken. Dit zal live te volgen zijn via de Facebook-pagina van RTV Arnhem.

