Historische legervoertuigen weer terug naar Engeland

Met argusorgen volgt eigenaar Paul Shepardson het opladen van zijn oude vrachtwagen. 'Het voertuig is ons dierbaar, dus we zijn een beetje bezorgd hoe het opgeladen wordt. Tegelijk wil ik de veerboot halen dus ik hoop dat het opschiet.'

Tekst gaat verder na video:

Zijn zoon maakt hun historische vrachtwagen vast aan een nog grotere moderne vrachtwagen, samen met de vrachtwagenchauffeur. De chauffeur van de moderne vrachtwagen, Lodewijk Blokland, is laaiend enthousiast over zijn lading. 'Dit is echt mooi. Sowieso legervoertuigen spreken mij als ex-militair aan. En nu mag ik het zelf een keer laden. Mooi om te doen.'

Amerikaanse truck in Britse dienst

Shepardson senior: 'Dit is een Diamond T 981 Prime Mover. Dat betekent dat-ie gemaakt is om tanks rond te rijden op een dieplader. Het was een Amerikaanse truck in Britse dienst'.

Paul Shepardson is veel bezig met de Tweede Wereldoorlog en verbleef de afgelopen tien dagen in Europa. Samen met zijn zoon reed hij vanuit België de route die het Britse leger ook heeft gevolgd via Nijmegen naar Arnhem. Voor hen is het belangrijk om in de voetstappen van de bevrijders te volgen. 'Je kunt je nooit indenken hoe het voor hen is geweest. We dragen wel dezelfde uniformen en rijden in dezelfde voertuigen, maar het is niet te vergelijken. Zij moeten doodsbang zijn geweest.'