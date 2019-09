Veteraan Sandy bezoekt zijn gesneuvelde vriend Gordon: 'hier is hij veilig'

De terugkomst naar Nederland maakte veel indruk op Sandy. 'Ik voel me gewoon echt vereerd dat ik zó werd behandeld in Nederland', zegt hij. 'Per slot van rekening ben ik ook maar een nederige loodgieter.' In 1944 ging hij in het leger op een geheime missie, wat later Operation Market Garden bleek te zijn. Nu 75 jaar later ontmoet hij andere veteranen en nabestaanden. 'Ik werd laatst over straat gereden en er waren groepen mensen die naar me zwaaiden. Ik voelde me gewoon gelukkig!'

Emotioneel bezoek

Sandy bezocht ook zijn oorlogskameraad Gordon Matthews. Hij sneuvelde tijdens de strijd op 20-jarige leeftijd. Op de Airbone Begraafplaats ligt hij begraven. 'Ik wilde gewoon de graven zien van mijn vrienden die hier gesneuveld zijn. Dat was de belangrijkste reden voor mijn komst naar Nederland.'

Bij het graf van Matthews legde Sandy bloemen en sprak naar Gordon. 'Hé vriend, ik kom even op bezoek. Ik zal je nooit vergeten, Gordon.' Het liefst zou hij de hand nog eens schudden, maar dat kan niet meer. 'Maar hier is hij veilig nu.'

