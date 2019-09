Wat als je nu moet evacueren? Joeke en Elsa spelen het na in een theatervoorstelling

Joeke Groot en Elsa van Ommen spelen in de voorstelling en waren te gast in de uitzending van 75 jaar vrijheid. 'Het is een soort representatie van toen naar nu.' vertelt Joeke. Aanleiding voor de voorstelling is de evacuatie van Arnhem in september 1944, precies 75 jaar geleden. 'Natuurlijk zijn er nu mensen ook in de stress. Maar nu heb je telefoons, mensen zoeken bereik. Het is net iets anders nu.'

In 1944 was de evacuatie schrikken, maar tegenwoordig kunnen we het ons niet voorstellen. 'Mensen denken niet snel dat het echt is', zegt Elsa. 'Dat het al snel een oefening zou moeten zijn.'

De documentaire is op dinsdag 24 september te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.

