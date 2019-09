Bouwer Arnhemse biomassacentrale dreigt met rechtszaak voor 'laster en smaad'

door Huibert Veth

Aankomende vrijdag 27 september buigt een onafhankelijke commissie zich over de 157 bezwaarschriften tegen de bouw van de Arnhemse biomassacentrale op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

Het gaat om veertig verschillende bezwaren. Eerder liet de provincie al weten vrijwel alle bezwaren ongegrond te vinden, op enkele over brandveiligheid na. Maar dat kan worden aangepast. Veolia sluit zich hierbij aan.

Het gaat volgens Veolia om een vergunning die al in 2016 is verleend, en onherroepelijk is. Er zou slechts sprake zijn van een wijziging op deze vergunning voor het verdiepen van de stortbunker van het opslaggebouw voor de te gebruiken biomassa. Omdat veel van de bezwaren zich volgens de energieleverancier op andere zaken richten, mogen deze niet worden meegenomen.

Minder vrachtverkeer

De verdieping van de stortbunker is volgens Veolia juist bedoeld om de overlast voor de omgeving te verminderen. Hierdoor kan de centrale langer door zonder aanlevering van hout, waardoor er bijvoorbeeld in het weekend niet hoeft te worden geleverd.

De omgeving heeft dan geen last van vrachtverkeer. Daarnaast heeft Veolia gekozen voor grotere kiepwagens om het totaal aan vrachtbewegingen te verminderen. Ook hiervoor moet de bunker worden verdiept.

'Op één lijn met fraudeurs'

De centralebouwer overweegt gerechtelijke stappen tegen de bewaarmakers vanwege 'laster en smaad'. Zo staat er bijvoorbeeld in één van de zienswijzen vermeld: 'Wij zien voor biomassa een directe connectie met de fraude bij aanvoer van covergistingsmaterialen naar biovergisters'.

Deze uitspraak gaat Veolia 'veel te ver'. Het bedrijf stelt hiermee op één lijn te worden geplaatst met fraudeurs, 'zonder welke feitelijke onderbouwing dan ook'.

'Zullen aanklacht het hoofd bieden'

Actiegroep Arnhems Peil, één van de bezwaarmakers, laat weten hier zo snel mogelijk op te reageren. 'Wij nemen de volle verantwoordelijkheid voor die uitspraken. En indien er iemand aangeklaagd wordt, zullen wij die aanklacht het hoofd bieden', zegt Jeroen Spaander. 'We zullen in ons antwoord verwijzen naar de talloze onderzoeksrapporten van de afgelopen tien jaar waarmee we onze uitspraken staven.'

Verder laat Veolia weten dat er alleen schoon hout in de installatie wordt verstookt, dat afkomstig is uit park- en bosbeheer. 'Deze is dus niet ontstaan door de ongecontroleerde houtkap van bossen', benadrukt de energieleverancier in zijn reactie.

De Arnhemse SP reageert op de dreiging met een rechtszaak, door vragen te stellen aan het stadsbestuur. De 'Franse kapitalistische multinational' doet hiermee volgens de partij 'een overduidelijk poging om mensen die strijden voor schone lucht en de volksgezondheid van de Arnhemmers monddood te maken'. Fractievoorzitter Gerrie Elfrink wil dat het college hier via de provincie tegen optreed.

