Jip Vastenburg eindigt als zesde bij Dam tot Damloop

De afstand van 10 Engelse mijl werd door Vastenburg afgelegd in 57.13 minuten. 'Daar ben ik niet super tevreden over', blikt ze op haar eigen website terug. 'Tot acht kilometer ging het best oké, maar daarna kreeg ik het wel zwaar. De laatste kilometer ging uiteindelijk weer het beste.'

Het was niet helemaal het resultaat dat de Apeldoornse atlete van AV ’34 voor ogen had. 'Maar gezien de trainingen is dit denk ik wel het niveau van nu', is ze ook realistisch. 'De komende tijd weken moet ik flink aan de bak in de trainingen. Zo gaan we stap voor stap toewerken naar een goede marathon-vorm', aldus Vastenburg.

De Keniaanse Evaline Chirchir was zondag de snelste vrouw (50.32 minuten). Bo Ummels werd vierde in 56.29 en was daarmee de beste Nederlandse.

Zondag 1 december gaat Vastenburg van start in de Valencia Marathon.