VIDEO: Ruim 400 legervoertuigen over Waalkade

Kijk hier naar de beelden van de colonne:

De voertuigen begonnen vanochtend om 07.00 uur in Eerde in Brabant om via Veghel bij Grave de provincie Gelderland in te rijden. Dat eerste stuk staat bekend als Hells Highway omdat de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog op dat stuk zwaar onder vuur werden genomen. Daarna gingen de 426 voertuigen naar Wijchen om vervolgens terug te rijden en via Heumen, Mook, Groesbeek, Berg en Dal in Nijmegen uit te komen.

De tocht is onderdeel van de Market Garden-Herdenkingen. Zondag was er een herdenkingsdienst in Oosterbeek en werd de oversteek bij Driel door Poolse militairen herdacht. De Polen probeerden met die oversteek de ingesloten Britten te redden.