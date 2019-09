Nijmeegse fysioloog Hopman bij Damloop: koelbaden redden levens

door Henri van Veen

De laatste twee startgroepen van de Dam tot Damloop (een hardloopwedstrijd van 16 kilometer voor 45.000 lopers tussen Amsterdam en Zaandam) mochten zondagmiddag door de warmte niet meer van start. De organisatie besloot dit op het laatste moment 'uit medische voorzorg'. Het ging om vierduizend lopers, aldus NH Nieuws.

Hopman over die beslissing: 'Ik was er niet bij betrokken, maar ik snap het helemaal. De lopers hadden de wind in de rug en koelden amper af. Ik heb het idee dat ambulances en ziekenhuizen het hier erg druk hebben.'

Maria Hopman. Foto: archief Omroep Gelderland

Hardlopers overleden

In 2014 en 2016 stierven twee hardlopers na het meedoen aan de Dam tot Damloop. Ze hadden een hitteberoerte. Wie een hitteberoerte heeft, heeft een hoge lichaamstemperatuur (soms wel 41 graden of hoger), vertoont abnormaal gedrag, heeft hoofdpijn, hallucineert, is verward en angstig en loopt kans het bewustzijn te verliezen.

De Nijmeegse fysioloog roept al jaren dat bij sportevenementen in warme omstandigheden koelbaden moeten worden ingezet om deelnemers af te koelen. 'Mensen zitten hier 10 tot 15 minuten in een koelbad en komen er als herboren uit', zegt ze deze zondag vanuit Zaandam. 'Bij elk bad zijn vijf mensen onder wie een SEH-arts. Op een dag als vandaag zijn die koelbaden echt nodig. Koelbaden redden levens.'

Tien lopers in bad

Hopman en de onderzoekers hebben zondag zo'n tien lopers met een (mogelijke) hitteberoerte in een koelbad (watertemperatuur 0 tot 5 graden) gezet. De hardlopers knapten vrijwel meteen op.

De Dam tot Damloop was de eerste grote wedstrijd in Nederland waarbij koelbaden voor de deelnemers klaarstonden. Hopman moet de gegevens nog analyseren, maar weet nu al zeker: 'Na vandaag kan geen enkel groot sportevenement in de zomer nog om koelbaden heen.'

Volgens een verslaggever van NH Nieuws lagen sommige deelnemers langs de weg en werd 'de een na de ander meegenomen naar de EHBO'. 'Ik heb het nog nooit zo zwaar meegemaakt', klaagde een deelnemer.

