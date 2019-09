Blijdschap over enorme drukte rond Airborne herdenkingen

Massale belangstelling was er dit weekend voor alle Airborne-herdenkingen in Gelderland. De organiserende Stichting Airborne Herdenkingen is maar wat blij met de 'ongelooflijke drukte'. Zorgen over toekomstige herdenkingen van Market Garden lijken gelukkig niet nodig.

Het drukke weekend begon vrijdagavond met de herdenking op het Airborneplein in Arnhem en de aansluitende Bridge to Liberation Experience bij de John Frostbrug. De belangstelling was daar zo groot dat veel bezoekers weinig tot niets meekregen van de muziek en de beelden. De gemeente Arnhem riep mensen op niet meer te komen.

'Nog nooit zo druk'

'Ik heb het in 25 jaar nog nooit zo druk gezien', zegt een verheugde Roger Beets, voorzitter van de Stichting Airborne Herdenkingen. 'Het is ongelooflijk dat het nog zo leeft, al speelde het briljante weer natuurlijk ook een rol. Verder was het de 75ste herdenking natuurlijk een bijzondere.'

Volgens Beets realiseren bovendien veel mensen in de omgeving zich dat het wellicht de laatste keer is dat oud-strijders aanwezig zijn bij de herdenking van Market Garden. Er kwamen dit jaar in totaal 24 veteranen naar Gelderland, onder wie drie Polen. Ook de Britse kroonprins Charles kwam deze kant op.

Fietsfiles

Zaterdag was het vervolgens topdrukte op de Ginkelse Heide bij Ede, waar een recordaantal van 100.000 mensen zag hoe parachutisten naar beneden kwamen. Dat leidde onder meer tot 'fietsfiles' en de oproep weg te blijven. Hetzelfde verzoek klink zondag vervolgens bij plechtigheden in Driel en op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Ook daar stonden belangstellenden rijendik en ontstonden flinke verkeersproblemen.

Diversiteit

Beets wijst ook op de diversiteit van het enorme aantal activiteiten en herdenkingen rond Market Garden. 'Dat past wel een beetje bij het idee van een festival, al is dat woord misschien niet helemaal passend in dit geval.'

Geen zorgen voor toekomst

In de toekomst zal het zo'n vaart niet lopen met de drukte rond de herdenkingen, voorspelt de voorzitter, die benadrukt dat jubileumherdenkingen altijd al meer publiek trokken. Zorgen zijn volgens hem niet nodig. 'Sterker nog, hopelijk zijn veel mensen nu onder de indruk geraakt en komen ze volgend jaar weer terug.'

