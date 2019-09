VIDEO | Vader en dochter treden samen op in Concertgebouw Amsterdam

door Ellen Kamphorst

Afgeladen vol zit de zaal van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, waar een immens orgel staat. Marco's stille wens om hier ooit op te treden deelde hij een aantal jaar geleden met zijn vriend Herman Zondag.

Bekijk hier de reportage, tekst gaat eronder verder:

Herman, directeur van een miljoenenbedrijf, was gelijk enthousiast: 'Ik dacht: dat gaan we regelen.' Hij huurde de zaal af en enthousiasmeerde 2000 mensen om een kaartje te kopen. 'Ze komen uit het hele land, Marco heeft echt heel veel fans.'

'Geen dag spijt'

De organist werd als kind verliefd op het instrument in de kerk. Zijn broer speelde ook, dus er stond al een orgel in huis: 'Ik probeerde alles na te spelen', vertelt Marco. Verrassend was het dus niet dat hij ging studeren aan het conservatorium en er zijn beroep van maakte. Marco componeert, begeleidt en treedt op. 'Ik heb er nog geen moment spijt van gehad.'

'Ik durf niet meer'

Halverwege zijn Grote Optreden in het Concertgebouw breekt vriend Herman in. Hij komt met de burgemeester de trap afgelopen. Marco weet gelijk hoe laat het is: hij krijgt een ere-decoratie.

En als hij gedecoreerd is, bekent ridder Marco aan het publiek: 'Ik heb altijd gezegd dat ik zou weigeren als dit moment zou komen, maar dat durf ik nu niet meer.' Die decoratie verdient hij eigenlijk niet, meent Marco zelf: 'Ik doe mijn werk, iemand die wekelijks vrijwillig bij bejaarden op bezoek gaat, dié zou een lintje moeten krijgen.'

'Spannend, maar toch weer'

Burgemeester Renkema van Nijkerk stelt hem gerust dat ook deze mensen in aanmerking komen. De rest van het concert draagt hij zijn oorkonde met trots. Het echte hoogtepunt moet dan nog komen.

Tekst gaat door onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Dat breekt aan als dochter Tessa in een wit jurkje het podium betreedt. Ze speelt viool, terwijl haar vader haar en de rest van het orkest dirigeert. Een zichtbaar trotse vader en een dochter die na afloop toegeeft dat ze dit véél vaker wil doen: 'Het was spannend, maar toen het was afgelopen wilde ik gelijk weer.'

Alle dank voor God

De organist en dirigent straalt dankbaarheid uit naar zijn publiek en zijn vrienden die hem geholpen hebben, naar zijn familie, maar vooral ook naar God: 'God is mijn schepper, mijn maker, mijn inspirator, mijn alles', besluit de organist uit Nijkerkerveen.