Linssen: 'Het was slecht, weet niet hoe we dit hebben gedaan'

Vitesse won zaterdagavond met 4-2 de Airborne-wedstrijd van Fortuna Sittard, maar het voetbal was heel erg belabberd. Het is dat Bryan Linssen weer eens toonde dat hij een uitstekende kopper is.

'Ik denk niet dat we het daar weer over hoeven te hebben', zei Linssen ook na afloop. Dat Linssen goed kan koppen is nu wel bekend.

Wel wilde Linssen het hebben over hoe Vitesse deze wedstrijd inging. 'We speelden echt heel slecht. Ik wil niet zeggen dat ik mij schaamde voor ons spel, maar het was echt niet goed en dat beseften we al te goed.'

Foto: Broer van den Boom

'Ik weet niet hoe'

Uiteindelijk wist Vitesse in het laatste kwartier de wedstrijd om te draaien, door twee kopgoals van de aanvoerder. 'Ik weet niet hoe we het voor elkaar hebben gekregen, maar dit moest van diep komen. Het laatste kwartier was wel spektakel, maar ja. Ook slechte wedstrijden moet je winnen.'

'Vechten tot bittere eind'

En Linssen zag in de traditionele Airborne-wedstrijd ook een vergelijking met de strijd die de veteranen 75 jaar geleden leverden. 'Je moet blijven vechten. Dat hebben die mannen ook voor ons gedaan en wij moesten vandaag ook vechten tot het bittere eind. Dat hebben we gelukkig gedaan en dan ben ik daar ook heel blij mee.'



Foto: Broer van den Boom