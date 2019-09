Lelieveld vindt zege Vitesse belangrijk voor Airborne-veteranen

Julian Lelieveld erkende dat het niet best was wat Vitesse liet zien tegen Fortuna Sittard.

'Vooral voor de eerste helft schaam ik me eigenlijk wel een beetje en de tweede helft was het ook niet best. Maar toen gingen we er wel echt voor en creëerden we ook meer. Het was geen best voetbal, maar je wint uiteindelijk wel.'

De rechtsback speelde daarbij een belangrijke rol, want hij gaf de voorzet waaruit Bryan Linssen de 3-2 maakte. 'Ik raakte hem een beetje gelukkig, maar Linssen moest er ook nog wel wat voor doen. Hij is niet groot, maar koppen kan hij wel. Nee, ik kan dat niet, was het maar zo.'

Airborne-veteranen

Lelieveld vond het extra belangrijk om juist deze Airborne-wedstrijd te winnen. 'Winnen is altijd lekker, maar vandaag is het echt speciaal. Elk jaar worden het minder veteranen, maar het is mooi dat ze kunnen komen. Daarom moeten we deze wedstrijd altijd winnen.'