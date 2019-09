Vitesse wint Airborne-wedstrijd dankzij kopdoelpunten Bryan Linssen

Vitesse heeft de Airborne-wedstrijd thuis tegen Fortuna Sittard met 4-2 gewonnen. Dat was vooral te danken aan Bryan Linssen, die met twee rake kopballen de 2-1 achterstand om wist te buigen. Vitesse is nu zelfs weer even koploper in de eredivisie.

Voor de wedstrijd werden de Airborne-veteranen uitgebreid geëerd, onder meer met een enorm spandoek op de Theo Bos-tribune.

De Arnhemmers speelden in hun speciale Airborne-shirts. In de beginfase was het laag geklasseerde Fortuna zeker niet minder en had via Passlack de bete kansen. En na 24 minuten opende Mark Diemers de score namens de Limburgers

Ergernis

Dat was voor Vitesse geen reden om beter te gaan voetballen. De Arnhemmers grossierden in dom balverlies en oogden ongeïnspireerd. Trainer Leonid Slutskiy ergerde zich mateloos aan zijn ploeg.

Riechedly Bazoer ontsnapte aan een rode kaart toen hij bij een schermutseling zijn schoen in het gezicht van Mark Diemers plantte. Het werd niet gezien door de arbitrage en de VAR deed er eveneens niks mee.

Tweede helft

Na rust toonde Vitesse wat meer beleving. Bryan Linssen haalde al een keer flink uit en even later was het raak toen Tim Matavz heel subtiel afrondde na een uitstekende pass van Oussama Tannane.

Na geknoei achterin bij Vitesse nam Fortuna opnieuw de leiding via Angha. Daarna verviel Vitesse weer in het troosteloze spel van voor de rust. Er was wel een kans voor Matus Bero, maar hij kopte tegen de paal. De gelijkmaker kwam er toch nog. De beste kopper van de eredivisie, Bryan Linssen, sloeg weer toe na een hoekschop van Tannane. En meteen daarop toonde hij weer zijn klasse door opnieuw raak te koppen: 3-2.



Foto: Wil Kuijpers

Daarna kwam Vitesse alsnog los. Bazoer schoot hard in het zijnet en in de extra tijd zorgde Bero voor de beslissing: 4-2.