Herdenking en dropping Ginkelse Heide trekt bijna 100.000 bezoekers

Zaterdagochtend sprak de gemeente nog over zo'n 50.000 bezoekers. Persbureau ANP hield het op zo'n 100.000 bezoekers. Dat getal blijkt aan het einde van de dag inderdaad bijna aangetikt.

Mooi weer

Toch is de gemeente niet overvallen door het hoge aantal bezoekers, zegt een woordvoerster. 'Het was zeker een van de scenario's. We hadden natuurlijk koninklijk bezoek, het is 75 jaar geleden en het is ook nog hartstikke mooi weer. Als het had geregend dan had de dag er heel anders uitgezien.'

Ruim duizend parachutisten deden zaterdag op de Ginkelse Heide bij Ede de luchtlandingen na, die 75 jaar geleden het begin van de Slag om Arnhem inluidden.

Files

De drukte zorgde voor heel wat files, zowel op de weg als op de fietspaden. De politie riep op om niet meer met de auto te komen vanwege de enorme toestroom. Later werd opgeroepen helemaal niet meer te komen, maar thuis te blijven en op tv of een livestream de plechtigheid te volgen.

Een van de redenen waarom de toestroom richting de heide vastliep is de omgeving, zegt de woordvoerster. 'Er is maar één weg ernaartoe, daar kunnen we niks aan doen.' Vooruit kijkend naar volgend jaar wil de gemeente evalueren hoe het beter kan. 'Maar dan zal het wel rustiger zijn dan dit jubileumjaar.'

