Bridge to Liberation: 'Drukte op Rijnkade niet te voorkomen'

De drukte op de kade vrijdagavond in Arnhem was niet te voorkomen. Dat zegt de organisatie van Bridge to Liberation zaterdag. Veel bezoekers konden vrijdag geen plekje meer vinden vanwege de grote belangstelling voor het concert.

'We hebben zeker voorzien dat er veel mensen zouden komen, maar we moeten het ook doen met de ruimte die we hebben', zegt Marieke van Kessel van de organisatie. De gemeente Arnhem riep op om niet meer naar de kade te komen en de uitzending thuis te kijken of op een scherm met een livestream van Omroep Gelderland.

22.000 bezoekers

Het concert werd gehouden bij de John Frostbrug op de kade in Arnhem. 22.000 bezoekers kwamen op het evenement af, dat was afgezet met hekken om de massale toestroom van publiek in de hand te houden.

'Niet ontevreden'

Toch zegt Van Kessel het zeker mee te nemen in de evaluatie. 'We zijn niet ontevreden hoe het is gelopen qua crowdmanagement, er zijn geen gevaarlijke situaties ontstaan. Maar we kijken altijd wat er beter kan, ook vooruitkijkend naar het volgende kroonjaar.' In 2014 was de eerste editie van het concert, de Slag om Arnhem was toen 70 jaar geleden.

Van Kessel is vooral erg blij met de grote belangstelling voor de herdenking. 'We zijn heel blij dat mensen zoveel betrokkenheid hebben getoond. We hebben er jaren hard aan gewerkt.'

