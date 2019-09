Mo Hamdaoui geniet van De Graafschap: 'Tegenstander wist het niet meer'

Mo Hamdaoui is een rasvoetballer en bewees dat in de eerste helft tegen FC Eindhoven. De sierlijke vleugelspits was bij veel aanvallen betrokken en werd ook uitgeroepen tot 'men of the match' bij De Graafschap.

De 26-jarige Amsterdammer, die hersteld was van een knieblessure, voelde zich vrijdag op De Vijverberg kiplekker. 'Zeker weten, de eerste helft was dik in orde', reageerde Hamdaoui na de 4-0 overwinning. 'Tegen NEC was het te statisch. Nu speelden we dynamisch, dat is heerlijk. De tegenstander weet dan niet meer waar ze het zoeken moeten. Eindhoven stond er redelijk voor, nu zetten wij toch een eerste stap naar een mooi seizoen.'

Vrije rol

Trainer Snoei posteerde Hamdaoui, met wie hij ook werkte bij Telstar, op de rechtervleugel. Op die plek zocht de vaardige aanvaller als rechtspoot ook regelmatig de achterlijn, maar tegelijkertijd zorgde Hamdaoui voor veel gevaar als hij naar binnen trok. 'Ik speel het liefst vanaf links. Een beetje in een vrije rol. Maar de trainer had gelijk. Gezien de beschikbare spelers vond hij dat ik vanavond beter uit de voeten kwam op rechts.'

Kritische noten

'We speelden goed gevarieerd positiespel en bij balverlies zaten we er kort op zodat zij niet konden counterden', zag Hamdaoui. 'Met een assist en een goal kan ik blij zijn. Al had ik er meer kunnen maken. Maar goed, niet te gierig zijn. De tweede helft was te slordig. Daar moeten we nog eens goed over zitten om dat te bespreken. Het combinatiespel was minder aanwezig. Genoeg kritische noten dus nog.'