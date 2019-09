Drukte verwacht bij dropping Ginkelse Heide

De Slag om Arnhem was onderdeel van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De geallieerden verloren de slag en daarmee stokte hun opmars. Nederland boven de grote rivieren, inclusief Arnhem, moest nog tot in 1945 wachten op de bevrijding.

Prins Charles

Prins Charles is ere-kolonel van het Britse regiment dat in 1944 bij Arnhem sprong. Hij bezoekt zaterdag een aantal plaatsen in het voormalige Airbornegebied. Na Ede gaat hij naar Arnhem om de Eusebiuskerk te bezoeken. Daarna woont hij in Driel de Polen-herdenking bij.

Daar was nooit eerder een lid van het Britse koninklijk huis bij, want de Britten hebben de Polen lang de schuld gegeven van de verloren slag. Pas ruim vijftig jaar later kregen de Polen eerherstel. Ten slotte praat Charles in Oosterbeek met militairen van 'zijn' parachuteregiment. Dat doet hij in het voormalige Britse hoofdkwartier villa Hartenstein, tegenwoordig het Airborne Museum.

Verkeersmaatregelen

De herdenking op de Ginkelse Heide trekt elk jaar heel veel bezoekers. In en rond Ede, Arnhem en Driel zijn wegen afgesloten en gelden verkeersmaatregelen.

Omroep Gelderland zendt de luchtlandingen live uit tussen 10.45 en 12.15 uur.

