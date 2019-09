Succestrainer Knippenborg vertrekt bij RKZVC

'Hij was de ontbrekende schakel in het succesverhaal dat we de laatste tien jaar hebben meegemaakt', zegt voorzitter Johnny Cuppers van RKZVC. De club promoveerde onder leiding van de oefenmeester drie keer achter elkaar te promoveren. 'Zonder hem hadden we die stappen die we nu jaren achter elkaar gemaakt hebben, niet kunnen maken', vindt Cuppers.

Ook aanvaller Sjors Storkhorst geeft aan dat Knippenborg veel voor de club betekent heeft, onder meer door het professionaliseren van de dorpsclub. 'Hij heeft ontzettend veel gebracht en daar zijn we hem enorm dankbaar voor.' Knippenborg verdiende met zijn successen bij huidig hoofdklasser RKZVC dit jaar de Rinus Michels Award.



Na dit seizoen komt er voor de trainer echter een einde aan het avontuur bij de club uit Zieuwent. De reden waarom Knippenborg RKZVC verlaat, is een gevoelsmatig gebrek aan ambitie bij de club. 'Het is wel een verschil van inzicht in hoeverre je het prestatieklimaat kunnen vast houden en hoe je dit als club nog kan doorzetten ja of nee', zegt de trainer. 'Het idee dat je aardig aan je maximum zit en dat de club moeite heeft om dat vol te houden, daar loop je wel tegen aan.'

Bekijk hier de video van REGIO8:

Mooie jaargang

De vroege aankondiging van het vertrek is voor de trainer geen reden om dit seizoen minder te presteren. Hoewel het begin van de competitie met onder meer een 0-2 thuisnederlaag tegen rivaal Longa’30 beter kan, rekent Knippenborg toch op een mooie jaargang. 'Dit zal geen negatieve invloed hebben op de ploeg, vind ik. Wie mij kent, weet dat ik altijd het maximale eruit wil halen.'



Zaterdagavond staat de derby tussen Silvolde en het RKZVC van Knippenborg op het programma. Deze wedstrijd is vanaf 19.00 uur live te volgen op mediapartner Optimaal FM.