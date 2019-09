NEC'ers na afgang in Dordrecht: 'gewoon heel slecht, dit kan niet'

'Dit is gewoon heel slecht van ons', brieste Jellert Van Landschoot. 'De ontgoocheling heerst nu. Tegen de leider De Graafschap pakken we een welverdiend punt en dan komen we naar hier om punten te nemen en dan doen we gewoon mee. Maar dan verliezen we, heel slecht.'

Weer tegengoals uit spelhervattingen

Trainer François Gesthuizen begreep niet waarom NEC zo matig voor de dag kwam. 'De eerste helft hadden we nog wel totale controle. Maar de laatste tien minuten voor rust gaven we een aantal vrije trappen weg en toen zeiden we al op de bank dat zij alleen zo zouden kunnen creëren. En dan gaat hij er een minuut voor rust zo in. Het baart mij het meeste zorgen dat we weer twee doelpunten tegen krijgen uit spelhervattingen.'

'Je verliest met z'n allen. We creëren zelf te weinig, je moet voorin zakelijker zijn. We hebben voor rust met Zian Flemming een kans gehad en na rust kon Okita 1-1 maken. Maar op het einde liepen we vooral tegen onszelf te spelen. Ik had het idee dat we nog wel een half uur hadden kunnen spelen en dat we dan nog niet hadden gescoord. We verliezen hier te makkelijk. De consequentie van vandaag is dat we niet aanhaken bij de plekken daar bovenaan, wat we wilden.'

Gepasseerd

Van Landschoot was voor de derde keer op rij gepasseerd en mocht slechts invallen. 'Ik probeer dan nog om de energie erin te stoppen, maar tevergeefs. Ik heb het zelf ook moeilijk, maar het zijn keuzes van de coach. Ik kan daar niet veel aan doen. Ik moet keihard verder werken en me tonen. Maar het gaat nu vooral om het team. We moeten opstaan als team, want dit kan niet.'