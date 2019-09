Hidde Jurjus blinkt uit: 'Hij staat er op cruciale momenten'

Hidde Jurjus is in topvorm bij De Graafschap

Hidde Jurjus is het seizoen sterk begonnen. De Achterhoeker is fit, gedreven en straalt plezier uit in de goal. 'Ik heb hem naar voren gehaald en hij is even toegezongen.'

Trainer Mike Snoei pikte na afloop van de eclatante 4-0 zege op FC Eindhoven zijn doelman er extra uit. 'Ik heb weinig verstand van keepen, maar het allermoeilijkste is om er op een paar momenten te staan. Hidde doet dat en pakt twee ballen op cruciale momenten. Ja, zoals die counter in de eerste helft. Ik heb hem altijd al een waanzinnig talentvolle keeper gevonden. Je gaat ook niet zo maar naar PSV.'

Jurjus kan na zeven wedstrijden dik tevreden zijn. Hij hoefde slechts drie keer te vissen en blonk uit tegen Eindhoven. 'Ik voel me goed', verklaart de doelman zijn goede vorm eenvoudig. 'We spelen natuurlijk ook een niveau lager nu en hebben meer controle. De verdediging staat goed, we geven minder weg.'

In de vakantie trainde Jurjus, na een kwakkelseizoen in de eredivisie waar hij zelfs zijn plek kwijtraakte, gewoon door. 'Ik ben fit en heb dat gedaan met het idee om te vlammen. Gelukkig is dat hier. Het is genieten tot nu toe en we stralen ook echt plezier uit. Dat heb ik in andere ploegen wel eens gemist.'

Snoei tilde zijn doelman ook intern even op het paard. 'Ik heb hem naar voren gehaald en hij is even door de groep toegezongen. Ik kan met superlatieven komen over Hamdaoui of Seuntjens, maar Hidde stond er op de cruciale momenten vanavond.'