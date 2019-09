Sterk De Graafschap swingt een helft en rekent af met Eindhoven (4-0)

De Graafschap pakte vanaf het begin het initiatief en zocht direct de aanval tegen het FC Eindhoven van Ernie Brandts. Dat leidde al snel tot een opgelegde kans voor Seuntjens, maar op miraculeuze wijze kreeg de aanvoerder de bal er, bijna op de doellijn, niet in. Het enthousiaste publiek wist even niet wat het zag.

Beloning

De Graafschap ging door met jagen op een snelle goal en etaleerde voor ruim 9 duizend toeschouwers een goed en verzorgd positiespel. Die drift en voetballende kwaliteit werd beloond. Hamdaoui kopte de bal heerlijk in de verre hoek na goed werk van Nijland en een afgemeten voorzet van de ijverige Tutuarima.

Weer Breinburg

FC Eindhoven, dat de bus niet parkeerde en probeerde te voetballen, had voor rust niets te vertellen. De Graafschap hield het tempo hoog en bleef grote kansen krijgen via opnieuw Seuntjens, Hamdaoui en Nijland. Het was Breinburg die er op het half uur 2-0 van maakte. Net als tegen NEC afgelopen maandag was de middenvelder weer trefzeker met een goed schot in de linkerhoek. Eindhoven kreeg in de counter via Lopes nog wel een grote kans op de 2-1, maar Jurjus bracht knap redding.

Graafschap slordiger

In de tweede helft verzuimde Hamdaoui het duel al vroegtijdig in het slot te gooien. De grillige vleugelspits, terug van knieklachten, liet fraaie dingen zien, maar vergat De Graafschap al vroegtijdig in een zetel te brengen. Eindhoven werd wel sterker en De Graafschap juist slordiger. Natuurlijk aaste Seuntjens, na twee gemiste kansen, ook op een treffer. Die viel toen hij de bal fraai vrij speelde en doeltreffend uithaalde (3-0).

Het slotakkoord kwam daarna nog van invaller Thomassen die Seuntjens was komen vervangen. Al met al boekte De Graafschap een uitstekende overwinning met in veel fases fris en swingend aanvalsspel. Met de 4-0 zege bleef de ploeg van Snoei uiteraard aan kop en onderstreepten de Achterhoekers op deze avond de favorietenrol dit seizoen voor de titel.