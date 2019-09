Kransen gelegd bij Airborne Herdenking, prominenten spreken vol lof over veteranen

De veteranen die aanwezig waren bij de 75ste Airborne Herdenking hebben samen met hun kameraden de basis gelegd voor een vrede die nu al 75 jaar duurt. Dat zei burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vrijdagavond in de Eusebiuskerk in zijn stad. 'Ze vochten niet voor een brug. Ze streden voor de menselijke waardigheid.'

In de kerk, die zelf ook zwaar gehavend uit de gevechten in september 1944 kwam, wezen alle sprekers op het belang van de strijd voor onze rechtsstaat en de vrijheid in Nederland en Europa. 'De waarden die hier in Arnhem werden verdedigd zijn de waarden die we altijd en overal moeten verdedigen', aldus burgemeester Marcouch .

'Deze betere wereld is uw verdienste'

Ook minister Ferd Grapperhaus betoogde vrijdag dat de strijd in Arnhem verder reikt dan de stad of zelfs Nederland alleen. 'U heeft meer gedaan dan dit land te bevrijden', zei hij. Volgens Grapperhaus loopt er een directe lijn van de bevrijding naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 'Zonder mensen als u hadden die mensenrechten nooit bestaan. Deze betere wereld is uw verdienste. Hij is gebouwd op het bloed van u en uw kameraden. Ik dank u daarvoor.'

Grapperhaus benadrukte dat we de rechtstaat moeten blijven beschermen. Dat heeft de moord op advocaat Derk Wiersum deze week in Amsterdam nog maar weer eens ontzettend duidelijk gemaakt, zei de minister. Net als de veteranen 75 jaar geleden moeten we blijven strijden, aldus Grapperhaus. 'Weet dat wij onze rechtsstaat verdedigen.'

Timmermans betuigt 'diep respect'

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie sprak de aanwezige veteranen direct aan en noemde het 'een grote eer om jullie onder ons te hebben. Ik betuig diep respect voor de offers die jullie gebracht hebben.'

Volgens Timmermans is het essentieel dat we blijven herdenken, omdat nu 'de levende herinnering langzaam overgaat in geschreven geschiedenis'. We moeten de nalatenschap van deze veteranen koesteren, zei Timmermans. Hun verhalen moeten verteld worden, om antwoord te geven op de vraag: waar zijn ze voor gestorven? 'Het antwoord ligt besloten in dit land, in deze stad, in onze vrijheid.'

Kranslegging en concert

Na de herdenking in de Eusebiuskerk werden er kransen gelegd op het Airborneplein. Namens de Nederlandse regering waren daar verder ook de ministers Ank Bijleveld en Arie Slob bij aanwezig. Vanuit de Eerste Kamer en Tweede Kamer kwamen Arda Gerkens en Khadija Arib naar Arnhem. Ook was er hoog bezoek vanuit het Koninklijk Huis, met prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden van start ging, het offensief dat het einde van de Tweede Wereldoorlog in gang moest zetten. Al de hele week staat Omroep Gelderland uitvoerig stil bij de gebeurtenissen in 1944. Vanavond is er nog een groot concert bij de John Frostbrug met onder andere André Hazes, Wet Wet Wet, Alain Clark, Het Gelders Orkest en Introdans. Dit is live te volgen bij TV Gelderland.