VIDEO | Herdenking Market Garden: wat gebeurde er tot nu toe?

Dropping Renkumse Heide

Dinsdagmiddag vond een bijzondere dropping plaats op de Renkumse Heide. Parachutisten brachten daar de as van de overleden Market Garden-veteraan Stephen Morgan. Morgan landde precies 75 jaar geleden met Britse paratroopers op de Renkumse Heide.

Dropping Groesbeek

Op Landgoed Den Heuvel in Groesbeek was woensdag een grote dropping. In totaal landden ruim duizend militairen op het landgoed.

Bridge to Liberation

Vrijdagavond stonden duizenden mensen op spectaculaire wijze stil bij 75 jaar Market Garden. Dat dezen zij bij Bridge to Liberation Experience op de Rijnkade in Arnhem. Met zang, dans, muziek, vuurwerk én echte helikopters werd de Slag om Arnhem herdacht.

97-jarige 'Sandy'

De inmiddels 97-jarige Alexander 'Sandy' Cortmann zette voor het eerst in 75 jaar weer voet op Nederlandse bodem. Als 22-jarige meldde hij zich in 1944 als vrijwilliger aan voor een geheime missie. Het bleek om operatie Market Garden te gaan.

17-jarige Teun

De 17-jarige Teun van Doorn maakte een sprong boven Groesbeek. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar voor de overleden veteraan Donald McKeage. Lees hier meer over dit bijzondere verhaal.

Tom Rice

De 98-jarige Amerikaanse veteraan Tom Rice sprong 75 jaar geleden tijdens de operatie Market Garden al naar beneden in Groesbeek. Deze week herhaalde hij deze sprong tijdens de herdenking op landgoed Den Heuvel. 'Ik spring tot ik 101 ben.'

Ahmed Marcouch

Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch waagde de sprong. 'Het was heel spannend, maar voor de springers destijds zal het nog veel enger en spannender zijn geweest.'

Dropping Wolfheze

De burgerparachutisten van de Parachute Group Holland hebben vrijdagochtend bij Camping Lindenhof in Wolfheze een grote dropping gedaan. Met twee vluchten van een militaire versie van een Dakota werden parachutisten afgeworpen boven een stuk grond vlakbij het glidermonument aan de Wolfhezerweg. De 16-jarige Lars deed voor het eerst mee.

Weekendprogramma

Maar daarmee is de herdenking nog niet voorbij. Ook dit weekend hebben we weer mooie beelden en verhalen. We zoeken de kinderen en kleinkinderen van veteranen op, die de onderlinge band nog steeds in stand houden. Op zaterdagochtend zijn de luchtlandingen op de Ginkelse Heide live volgen op onze website. En in Nijmegen is dit weekend het bevrijdingsfestival 'Beleef De Oversteek' op het NYMA-terrein.

Zaterdagmiddag doet Omroep Gelderland verslag van de opening van de Arnhemse Eusebiuskerk door de Engelse prins Charles. En zondag zijn we bij de officiële herdenking en kranslegging in Oosterbeek.