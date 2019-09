Rioolonderzoek Nijmegen om milieuschade te voorspellen

door Karel de Jong

Onderzoeker Caterina Zillien bevestigt een paar sponsjes aan een metalen frame dat ze laat zakken in het riool in de Nijmeegse wijk Hatert. Daarna haalt ze een emmer vol rioolwater omhoog. 'De geur valt me mee. Het water is hier best schoon.'

De tekst gaat verder na video:



Slecht afbreekbare stoffen

Maar dat betekent niet dat er niet van alles in dat rioolwater zit, weet onderzoeksleider Ad Ragas. Hij kent heel wat 'opkomende stoffen' waarvan de schadelijkheid in het milieu nog niet is vastgesteld en die soms slecht afbreekbaar zijn in waterzuiveringsinstallaties. Het gaat onder meer om geneesmiddelen.

Drijvende vissen

Ragas vervolgt: 'Het blijkt lastig om grip te krijgen op deze stoffen. We zien de problemen die deze middelen veroorzaken pas als het te laat is.’ Onderzoeker Caterina Zillien vult aan: 'Pas als de vissen met de buik naar boven drijven, merken we dat we een probleem hebben. Maar wij vinden dat eigenlijk een beetje laat.'

Sponsje dat in riool gehangen wordt

Daarom willen de onderzoekers een rekenmodel ontwikkelen waarmee ze kunnen voorspellen welke invloed een bepaalde stof heeft op het leven in het water. Dat biedt uitzicht op maatregelen als een bepaalde stof ergens gaat worden gebruikt.

Stoffen in het vizier

De onderzoekers hebben 25 stoffen in het vizier. Ad Ragas: 'Die stoffen beslaan het hele chemische spectrum. Het zijn ook stoffen waarin onze samenwerkingspartners geïnteresseerd zijn, waaronder de gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en het Radboudumc.’

De eerste onderzoeksresultaten worden in november verwacht. Over drie jaar moet het rekenmodel klaar zijn.