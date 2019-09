Ruim een ton opgehaald voor water in Kenia

Twee weken geleden vertrokken 32 Epenaren naar het Afrikaanse land. Het doel was om in zes dagen tijd ruim 500 kilometer te fietsen. Het geld dat ze met de actie inzamelden wordt gebruikt om een waterput in het dorp te realiseren. 'Na zes dagen fietsen kwamen we aan in het dorp. Daar mochten we voor het eerst de waterleiding openen', legt Van Andel uit. 'Ze hebben op die plek voor het eerst stromend water'.

Geen 10 kilometer meer lopen

De nieuwe waterput maakt het een stuk makkelijker voor de mensen in Maai Mahiu. 'Een vrouw vertelde me dat ze voorheen ruim 10 kilometer moest lopen om aan water te komen. Nu is ze nog maar een half uurtje onderweg', vertelt Van Andel. 'Echt ontzettend bijzonder'.

Donderdag kwamen de deelnemers weer terug uit Kenia. Of er een derde editie van 'Epe fietst voor water' komt is voor Van Andel nog te vroeg om te zeggen. 'Zolang er nog water nodig is, sluit ik het niet uit. Ik denk dat de kans ongeveer 90 procent is dat er weer een editie komt, maar wanneer durf ik niet te zeggen.'

