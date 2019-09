Werkzaamheden aanleg natuurbruggen op de Veluwe

Provincie Gelderland werkt aan de aanleg van twee natuurbruggen op de Veluwe. De werkzaamheden duren tot en met augustus 2020. Ter hoogte van de werkzaamheden is de snelheid verlaagd naar 50 km/uur. Naar verwachting worden de bruggen in februari/ maart 2020 ingehangen. Dit betreft twee weekenden. Het verkeer wordt dan omgeleid. De werkzaamheden worden verricht door van Spijker Infrabouw BV uit Meppel.

Eén natuurbrug komt over de N302 (Kootwijkerweg) en de andere brug over de N344 (Amersfoortseweg), beide vlakbij Nieuw Milligen en Hoog Soeren. Ze verbinden de Noord- en Zuid-Veluwe weer met elkaar, waardoor dieren veilig over kunnen steken. Dit verhoogt de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo, gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland werken samen aan de realisatie van de natuurbruggen. Meer informatie is te vinden op gelderland.nl/natuurbrug

De N302 en de N344 vormen obstakels voor dieren. In combinatie met de ecoducten over de snelweg is de natuurbrug over de N344 (Amersfoortseweg) de cruciale ontbrekende schakel in de verbinding tussen de Noord- en Zuid-Veluwe. Daarom wordt deze brug 40 meter breed. De natuurbrug over de N302 (Kootwijkerweg) sluit aan op ecoduct Kootwijkerzand. Deze brug wordt 30 meter breed. Daarnaast ontlast deze brug de agrarische landbouwenclave (Uddel-Elspeet), doordat de dieren eromheen worden geleid. Door de aanleg van verkeersraster neemt het aantal aanrijdingen af met overstekende dieren zoals edelherten. Hierdoor gaat de verkeerveiligheid omhoog. Het nieuwe raster leggen we verdiept aan, zodat het landschap haar open karakter houdt.

Clemens Cornielje brug en Natuurbrug Aardmansberg

De natuurbrug over de N302 wordt vernoemd naar oud-commissaris van de Koning Clemens Cornielje, als dank voor zijn grote bijdrage aan Gelderland. De brug over de N344 gaat Aardmansberg heten. De Aardmansberg is een 100 meter hoge heuvel in de stuwwal en een van de hoogste toppen op de Veluwe. Volgens een oude sage woonde in de Aardmansberg al eeuwen een kwaadaardig aardmannetje dat voorbijgangers angst aanjoeg. Hij zou wonen in een ondergronds gangenstelsel.