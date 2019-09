Na Rome, Parijs en Madrid komt unieke tentoonstelling over Da Vinci naar Ulft

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Da Vinci overleed. Maandag komen er vanuit Boedapest in Wenen meerdere trucks aan met de inhoud van de tentoonstelling over de alom geprezen kunstenaar, uitvinder, architect, natuurkundige en ga zo maar door.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een vrachtwagen vol met reproducties van Da Vinci arriveert in Ulft. Foto: Omroep Gelderland

Volgens één van de drijvende krachten achter het geheel, John Haverdil, is het uniek dat de tentoonstelling naar Ulft komt. 'Zeker gelet op de wereldwijde aandacht die er momenteel voor Leonardo is.'

Werk wordt tastbaar

In het CIVON Innovatiecentrum op het DRU Industriepark zal de expositie in oktober en november te zien zijn. De overzichtstentoonstelling laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer was dan de schilder van de Mona Lisa. Hij staat te boek als de meest ruimdenkende wetenschapper, kunstenaar en uitvinder ooit.

Verslaggever Vera Eisink was maandagochtend in Ulft waar de eerste vrachtwagens arriveerden:

De expositie gaat officieel door het leven als: Leonardo da Vinci, Kunstenaar - Uitvinder - Genie. Volgens de makers wordt zijn werk tastbaar voor een breed publiek en kinderen in het bijzonder. Naast een historische tijdlijn en reproducties van Da Vinci’s meest beroemde kunstwerken, bevat de expositie tientallen uit hout gereconstrueerde schaalmodellen van zijn uitvindingen. Door Italiaanse vakmensen zijn deze minutieus in elkaar gezet op basis van Da Vinci’s originele tekeningen. Een groot deel hiervan is door de bezoekers aan te raken en te bedienen.

Het is volgens Haverdil een unieke interactieve manier van exposeren. 'Specifiek ontworpen Duitse- en Nederlandse tekstpanelen leggen nog eens extra de nadruk op het grensoverschrijdende karakter.' En dat is niet geheel toevallig, want de tentoonstelling is onder de vlag van de interregionale samenwerking tussen Nederland en Duitsland naar Ulft gehaald. Leonardo da Vinci staat drie jaar lang centraal in het Duits/Nederlandse project Leonardo da Vinci Innovation.