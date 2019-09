Achterhoeks verhuisbedrijf bestaat 175 jaar: 'De zevende generatie is op komst'

door Lonneke Gerritsen

De Van Dam's -van jong tot oud- zien er niet uit als enorme spierbundels, iets wat je misschien zou verwachten bij verhuizers. Toch hebben ze bijna allemaal ooit het echte sjouwwerk zelf gedaan. 'Wij waren vroeger allemaal niet zo gespierd, gewoon mager, maar wel oersterk', vertelt Wim, één van de vier broers van de vijfde generatie Van Dam die nog steeds actief zijn in het bedrijf.

Bekijk hier de reportage:

Paard en wagen

De eerste Van Dam begon 1844 zijn bedrijf in een woonhuis in Terborg. Lange tijd werd er verhuisd met paard en wagen, een paar verhuizingen per week. Het waren destijds alleen de notabelen die zich dat konden veroorloven. 'Veel notarissen, burgemeesters, mensen die daar geld voor hadden,' zegt Jeroen Van Dam, terwijl hij naar de zwart-witte foto's wijst die op verschillende plekken in het kantoor te vinden zijn. Later kocht de oude Van Dam een eerste echte verhuiswagen. Een flinke uitgave, maar een belangrijke stap voor de toekomst van het bedrijf.

De Tweede Wereldoorlog liet ook bij Van Dam zijn sporen na. De enige verhuiswagen werd geconfisqueerd door de Duitsers en het bedrijf moest na de oorlog weer bij nul beginnen. Dankzij de Marshallhulp kon een nieuwe wagen aangeschaft worden. Daarna volgden goede tijden en af en toe ook slechte. Maar altijd overleefde het familiebedrijf. Wat is het geheim?

'Het was hard werken vroeger, maar we deden het samen. Niet klagen, maar dragen stond op een bordje achterin de vrachtwagen, dat had mijn vader erin gehangen', vertelt de 70-jarige Wim van Dam. En die boodschap zit er bij alle Van Dam's goed in. Ze werken hard en de klant staat centraal. 'En we doen het nog steeds samen. Misschien is dat wel het belangrijkste.'

Minima en maxima

Van Dam verhuist nu -naar eigen zeggen- minima en maxima vanuit de Achterhoek de hele wereld over als het moet. 'We zijn zelfs een keer in Abu Dhabi geweest,' vertelt Jeroen trots. Inmiddels heeft het bedrijf ook een enorme goederenopslag met containers. 'Dat is echt een belangrijk onderdeel van ons werk geworden. Daar maken particulieren gebruik van, maar ook veel bedrijven.'

De Van Dam's zijn trots dat het bedrijf 175 jaar bestaat. En ze gaan vol enthousiasme op naar de 200 jaar. 'De zevende generatie zit er al aan te komen, dus ik hoop het,' lacht Wim. 'Al weet ik niet of ìk dat nog meemaak... maar wie weet.'