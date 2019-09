Mannen staan terecht voor schietpartij bij overval op woonwagen in Zutphen

Het 70-jarige slachtoffer raakte zwaargewond toen hij in juli vorig jaar in zijn woning aan de Berkenlaan door twee gemaskerde mannen werd overvallen. Terwijl hij in gevecht was met de ene overvaller, zou de ander in het onderlichaam van het slachtoffer hebben geschoten.

De overvallers gingen er in een auto vandoor, waarschijnlijk zonder buit. De verdachte uit Deventer werd in november vorig jaar opgepakt, de man uit Doetinchem werd in februari dit jaar aangehouden.

