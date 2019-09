Brandweer zet rokende container af met hekken

De container aan de Maxwellstraat in Ede waar dampen vanaf komen, bevat stoffen die met elkaar reageren. De brandweer Gelderland-Midden heeft contact gehad met het bedrijf Insituform, dat eigenaar is van de container.

Vrijdagmiddag gingen diverse hulpdiensten af op een melding van de rokende container. Het was vervolgens enige tijd onduidelijk wat er in de container gaande was. De brandweer deed navraag bij het Zoetermeerse bedrijf Insituform, een onderneming in rioolrenovatie.

Het bedrijf legde uit dat zich in de container stoffen bevinden die met elkaar zijn gaan reageren. De lucht die daarbij vrijkomt is weliswaar penetrant, maar niet schadelijk, gaf het bedrijf te kennen. Daarna besloot de brandweer niet in te grijpen en te stoffen te laten 'uitreageren'. Wel werden enkele warmtemetingen gedaan om te kijken of de temperatuur opliep.

Eindtijd nog niet bekend

Hoe lang het proces van de reagerende stoffen nog duurt is niet te voorspellen, zegt een woordvoerder. 'De bedrijven in de omgeving zijn op de hoogste gesteld dat er geen gevaar dreigt. We zetten hekken om de container heen, zodat niemand er te dicht bij in de buurt komt. De container zelf laten we dicht. Blussen zal niet helpen en de gezondheidsadviseur zegt dat er geen sprake is van gevaarlijke stoffen.'

De gemeente Ede neemt contact op met Insituform om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.