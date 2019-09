Annemiek van Vleuten heeft een haat/liefde-verhouding met het WK Wielrennen

Aan het WK tijdrijden deed ze tweemaal mee, in 2017 en vorig jaar. En beide malen leidde dat overtuigend tot goud. Ook voor deze editie is de 36-jarige Wageningse weer favoriet, want in de tijdritten die ze dit jaar reed, was ze superieur.

De wegwedstrijd is een ander verhaal. Nooit viel Van Vleuten in de medailles, maar ze hielp wel vier keer een ploeggenote aan goud. Marianne Vos profiteerde in 2012 en 2013 van het werk dat Van Vleuten opknapte. In 2014 viel ze tijdens de ploegentijdrit en miste daardoor de wegwedstrijd. Een jaar later viel ze op trainingskamp in augustus, maar ondanks dat ze bijtijds fit was, werd ze niet geselecteerd voor het WK.

Vierde plaats beste prestatie

In 2016 waren de omstandigheden in Qatar extreem door de hitte en reed ze louter in dienst van de ploeg en een jaar later in Denemarken haalde Chantal Blaak goud. Van Vleuten reed in dienst en eindigde zelf als vierde, haar beste prestatie ooit bij de wegwedstrijd.

Vorig jaar gold ze als topfavoriete, maar een val gooide roet in het eten. Ze reed toch door en was belangrijk met een aanval, waardoor Anna van der Breggen uiteindelijk naar goud kon soleren. Van Vleuten kwam als zevende over de eindstreep en bleek later een kniebreuk te hebben opgelopen, waarvan ze maandenlang moest revalideren.

Ze kwam dit jaar sterker terug dan ooit en won de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Rosa, het NK tijdrijden en de proloog van de Holland Ladies Tour. In deze vorm moet ze in staat worden geacht tot twee keer goud, maar de grootste concurrenten komen uit haar eigen ploeg met Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Chantal Blaak en zeker ook de weer totaal opgeleefde Marianne Vos.